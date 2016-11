Erdbeben : Tsunami-Warnung nach Erdbeben in Neuseeland

Als Reaktion auf das schwere Erdbeben in Neuseeland haben die Behörden vor einem Tsunami gewarnt. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung an der Ostküste der Südinsel auf, sich sofort von der Küste in höher gelegene Gebiete im Inland zu begeben. «Gehen sie sofort zum nächsten höher gelegenen Punkt oder so weit landeinwärts wie Sie können», hieß es in der Mitteilung. Das Geoforschungszentrum in Potsdam hatte die Stärke des Bebens mit 7,8 angegeben. In Neuseeland wurde die Stärke mit 6,6 beziffert.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen