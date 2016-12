Finanzen : Tsipras will ärmeren griechischen Rentnern Weihnachtsgeld zahlen

Das um weitere Milliarden-Hilfe kämpfende Euro-Sorgenkind Griechenland zahlt ärmeren Rentnern ein Weihnachtsgeld. Ruheständler, die weniger als 850 Euro im Monat erhalten, sollen dieses Jahr eine dreizehnte Rente bekommen. Insgesamt würden 617 Millionen Euro an gut 1,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner verteilt. Das kündigte Regierungschef Alexis Tsipras am Abend bei einer Ansprache im griechischen Fernsehen an. Je besser die Finanzlage des Landes werde, desto mehr Unterstützung erhielten diejenigen, die es am nötigsten hätten.

