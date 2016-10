Wahlen : Trumps Vize Pence mit Wahlkampf-Maschine von der Piste gerutscht

Die Chartermaschine des republikanischen Kandidaten für das Amt US-Vizepräsidenten, Mike Pence, ist bei einer harten Landung von der Piste gerutscht. Zuvor sei der Jet beim Anflug auf den New Yorker Flughafen La Guardia in Turbulenzen geraten, berichteten Reporter, die mit Pence im Flieger waren und gerade von einem Wahlkampfauftritt in Iowa zurückkamen. Niemand sei verletzt worden. Pence kämpft zusammen mit dem Milliardär Donald Trump um den Einzug ins Weiße Haus.

