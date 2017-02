Regierung : Trump über Putin: «Ich respektiere ihn»

US-Präsident Donald Trump hat sich in einem neuen Interview zu seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin geäußert. «Ich respektiere ihn», sagte er dem Sender Fox News nach dessen eigenen Angaben. Er respektiere eine Menge Leute. Das heiße aber nicht, dass er auch mit ihnen auskomme. Auf den Einwurf von Interviewer Bill O'Reilly, dass Putin doch «ein Mörder» sei, sagte Trump: «Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?»

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 03:50 Uhr