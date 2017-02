American Football : Trump: Patriots gewinnen Super Bowl mit 8 Punkten Vorsprung

Donald Trump, eng mit den New England Patriots verbundener US-Präsident, glaubt an einen Super-Bowl-Sieg seines Teams. In einem wenige Stunden vor dem NFL-Finale ausgestrahlten Interview des Senders Fox News sagte Trump, die größere Erfahrung der Patriots könnte den Ausschlag gegen die Atlanta Falcons geben. Die Patriots würden mit acht Punkten Vorsprung gewinnen - auch wenn er Voraussagen hasse.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 23:20 Uhr