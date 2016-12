Leute : Trump kritisiert Baldwin für Trump-Parodie in TV-Show

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sich via Twitter erneut als TV-Kritiker betätigt. «Habe gerade versucht, "Saturday Night Live" anzusehen - unguckbar!», twitterte der 70 Jahre alte Politiker und frühere Reality-TV-Star in der Nacht. «Total einseitig, nicht lustig und die Parodie von Baldwin kann gar nicht mehr schlimmer werden. Traurig.» Hollywood-Star Alec Baldwin (58) hatte Trump mal wieder in einem Sketch dargestellt - als jemand, der selbst während wichtiger Sicherheits-Lagebesprechungen lieber bei Twitter unterwegs ist und kaum zuhört.

