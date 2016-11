Sport : Tim Wiese darf ersten Kampf als Wrestler gewinnen

Tim Wiese hat seinen ersten Auftritt als Wrestler erfolgreich hinter sich gebracht. Der ehemalige Fußball-Profi durfte am Abend sein erstes Match im Ring gewinnen. An der Seite der beiden erfahrenen Showkämpfer Cesaro und Sheamus feierte der einstige Nationaltorhüter in einem sogenannten Six-Man-Tag-Team-Match einen Sieg über die Shining Stars und Bo Dallas. Wiese war es in der zu drei Vierteln gefüllten Münchner Olympiahalle vorbehalten, einen Gegner zum Erfolg auf die Matte zur drücken, ehe der Ringrichter bis drei zählte.

