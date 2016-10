Konflikte : Terroristen überfallen Polizeischule in Pakistan - viele Verletzte

Bei einem Angriff von bewaffneten Terroristen auf ein Trainingslager der Polizei im Westen Pakistans sind mindestens 25 Menschen verletzt worden. Bei den Überfall in der Nacht nahmen die Angreifer nach Medienberichten zahlreiche Kadetten als Geiseln. Nach Angaben der Behörden hielten sich zum Zeitpunkt des Überfalls rund 200 Polizeischüler auf dem Gelände auf. Die Angreifer verschanzten sich mit ihren Geiseln in dem Hauptgebäude. Sicherheitskräfte starteten eine Befreiungsaktion, die am Morgen noch andauerte. Medien berichteten von heftigen Feuerwechseln und schweren Explosionen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen