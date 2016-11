Wahlen : Tausende protestieren gegen Trumps Wahlsieg in den USA

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump sind Tausende US-Bürger auf die Straßen gegangen. In New York protestierten am Abend Tausende Menschen mit der Parole «Nicht mein Präsident!» gegen den zukünftigen US-Präsidenten. Auch in Chicago, Seattle und in Kalifornien machten viele Bürger ihren Unmut über den umstrittenen Republikaner Luft. Nach Angaben des Senders CNN wurden aus mindestens sieben Städten Proteste gemeldet. Im nordkalifornischen Berkeley hatten mehr als 2000 Schüler den Unterricht ausfallen lassen.

