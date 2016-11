Kirche : Tausende Obdachlose pilgern zum Papst

Papst Franziskus empfängt heute Tausende Obdachlose in Rom. Zu der Audienz mit dem Oberhaupt der Katholiken im Vatikan werden 6000 Menschen aus ganz Europa erwartet, rund 600 sollen aus Deutschland kommen. Die Obdachlosen-Wallfahrt endet am Sonntag mit einer großen Papst-Messe auf dem Petersplatz. Das Ereignis liegt auf der Linie des Heiligen Jahres, das Franziskus unter dem Motto «Barmherzigkeit» ausgerufen hatte und das Sonntag in einer Woche endet.

