Demonstrationen : Tausende demonstrieren bei Ostermärschen für Frieden

Bei den traditionellen Ostermärschen sind heute bundesweit Tausende Anhänger der Friedensbewegung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten ein Ende von Kriegseinsätzen, Waffenexporten und Aufrüstung. Auf Schildern war etwa zu lesen: «Waffenexporte produzieren Kriege und produzieren Flüchtlinge.» Allein in Stuttgart gingen laut Polizei bis zu 2000 Menschen auf die Straße. In München beteiligten sich rund 1000 Demonstranten. Redner kritisierten dort auch die jüngsten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber in den Krisenstaat Afghanistan.

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 14:45 Uhr