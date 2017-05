Gewerkschaften : Tag der Arbeit: Gewerkschaften fordern höheres Rentenniveau

Am Tag der Arbeit haben die Gewerkschaften einen Kurswechsel in der Renten- und in der Gesundheitspolitik gefordert. Die Rente müsse «im Alter für ein Leben in Würde» reichen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, bei der zentralen Maikundgebung in Gelsenkirchen. Die Krankenkassenbeiträge müssten wieder von Beschäftigten und Arbeitgebern in gleicher Höhe finanziert werden. Bundesweit beteiligten sich nach Angaben des DGB rund 360 000 Menschen an den knapp 500 Kundgebungen und Veranstaltungen der Gewerkschaften.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 17:45 Uhr