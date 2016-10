Konflikte : Syrien-Krieg: USA und Russland sprechen mit Regionalmächten

Zu neuen Gesprächen über eine Waffenruhe in Syrien sind die Außenminister der USA und Russlands sowie mehrerer regionaler Mächte in die Schweiz gereist. Unmittelbares Anliegen ihres Treffens in Lausanne sei es, für die umkämpfte Stadt Aleppo «irgendeine Art Feuerpause oder wenigstens eine erhebliche Reduzierung der Gewalt zu erreichen», erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums Mark Toner. Zu der Begegnung in einem Hotel am Genfer See haben sich neben John Kerry und Sergej Lawrow auch die Außenminister der Türkei, Saudi-Arabiens und Katars angesagt.

