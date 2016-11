Film : Superheld Cumberbatch erobert nordamerikanische Kinocharts

Als Superheld «Dr. Strange« hat der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der Action-Film spielte am Wochenende bei seinem Debüt an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 85 Millionen Dollar ein und setzte sich damit an die Spitze, berichtet der «Hollywood Reporter». Auch auf den Plätzen zwei und drei folgten Neueinsteiger: Der Zeichentrickfilm «Trolls» und Mel Gibsons Kriegsdrama «Hecksaw Ridge».

