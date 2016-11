Urteile : Straßburg fällt erste Entscheidung zu Putschversuch in Türkei

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg veröffentlicht heute seine erste Entscheidung zum Putschversuch in der Türkei. In dem Verfahren geht es um eine junge Richterin, die kurz nach den Ereignissen vom 15. Juli entlassen und vorläufig festgenommen worden war. Insgesamt hat die türkische Führung mehr als 60 000 Menschen entlassen. Über 36 000 sitzen laut Medienberichten in Untersuchungshaft. Beim Menschenrechtsgericht sind in diesem Zusammenhang bereits 3000 Beschwerden eingegangen. Die Entscheidung könnte Auswirkungen auf andere Fälle haben.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen