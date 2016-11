Parteien : Steuern und Zetsche - Grünen-Parteitag beginnt

Mit einem Parteitag nehmen die Grünen Kurs auf das Bundestagswahljahr 2017. Zum Auftakt der dreitätigen Beratungen in Münster geht es um die Europapolitik. Am Samstag dürfte vor allem über höhere Steuern für Reiche gestritten werden. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Partei nur 8,4 Prozent der Stimmen bekommen. Den Grünen haftete damals das Image einer Steuererhöhungs- und Verbotspartei an. Am Sonntag wird der Vorstandschef des Autobauers Daimler, Dieter Zetsche, als Redner erwartet. Dieser Auftritt ist bei den Grünen umstritten.

