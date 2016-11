Kriminalität : Steinwürfe gegen Moschee in Kassel

Mit Pflastersteinen haben Unbekannte eine Moschee in Kassel beworfen und dort sechs Scheiben zerstört. Die Tat soll sich einem Bericht der Zeitung «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» zufolge bereits in der Nacht zum Freitag ereignet haben. Die Polizei habe keinen konkreten Tatverdacht, ermittelt aber mit Unterstützung des Staatsschutzkommissariats. Neben fremdenfeindlichen Motiven kommt auch der Konflikt zwischen Kurden und Türken als möglicher Hintergrund in Frage.

