Senat : Staatssekretär bleibt trotz falscher Angaben zu Stasi-Zeit im Amt

Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Berliner Staatssekretär Andrej Holm bleibt vorerst im Amt. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des rot-rot-grünen Koalitionsausschusses. Nach dpa-Informationen gab es bei dem Treffen heftige Diskussionen über den Umgang mit Holm. Am Ende konnten sich SPD, Linke und Grüne nicht auf eine Linie verständigen. Die Linke will an dem von ihr nominierten Bau-Staatssekretär vorerst festhalten. Holm hatte über seine Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit falsche Angaben gemacht.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen