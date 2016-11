Migration : SPD will Einwanderungsgesetz noch in dieser Wahlperiode

Die SPD will noch in dieser Legislaturperiode ein neues Einwanderungsgesetz beschließen. Das sagte Fraktionschef Thomas Oppermann der «Bild am Sonntag». Die Partei stellt ihr Einwanderungsgesetz morgen offiziell vor. Oppermann sagte davor, Kernelement sei ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Man habe es weiterentwickelt und «auf unser Land zugeschnitten». Der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby sagte der Zeitung, geplant sei, für die Kategorien Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und Integrationsfähigkeit Punkte zu vergeben.

