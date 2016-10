Unfälle : Schwerer Unfall mit Geisterfahrer in NRW - drei Tote

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 43 nahe Dortmund zwei Menschen mit in den Tod gerissen. Zwei Autos krachten in der Nacht an der Anschlussstelle Witten-Heven mit voller Wucht frontal ineinander. Die beiden 28 und 36 Jahre alten Fahrer und eine 24-Jährige Frau, die in einem der Autos saß, wurden tödlich verletzt. Es ist noch nicht klar, welches der beiden Autos in falscher Fahrtrichtung unterwegs war. In den Unfall war noch ein drittes Auto verwickelt. Hier blieb es aber bei einem Blechschaden.

