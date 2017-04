Wahlen : Schicksalswahl in Frankreich: Macron und Le Pen kämpfen um Europa

Frankreich schickt den sozial-liberalen Europa-Freund Emmanuel Macron und die EU-feindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Stichwahl um das Präsidentenamt. Der politische Jungstar Macron gewann laut Hochrechnungen die erste historische Wahlrunde und verwies Le Pen auf Rang zwei. Die beiden brachten mit ihrem Erfolg das etablierte Parteiensystem in Frankreich zu Fall. Erstmals seit Jahrzehnten ist kein Kandidat der Sozialisten oder der bürgerlichen Rechten mehr in der Endrunde vertreten. Damit stehen die Franzosen am 7. Mai vor einer Richtungsentscheidung über Europa.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 00:06 Uhr