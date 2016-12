Wahlen : Schicksalstag für italiensche Regierung bei Verfassungsreferendum

Die Italiener stimmen heute in einem Referendum über eine historische Verfassungsreform ab. Ministerpräsident Matteo Renzi hat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, sollten die Gegner gewinnen. Der Ausgang ist ungewiss. Falls das «Nein» gewinnt, werden eine Regierungskrise und Turbulenzen an den Finanzmärkten befürchtet. Nach den Plänen der Regierung soll bei der weitreichendsten Reform seit Jahrzehnten der Senat verkleinert werden, damit Gesetzesvorhaben künftig nicht mehr so leicht blockiert werden können.

