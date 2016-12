Medien : Sängerin Angel Flukes ist das «Supertalent» 2016

Die englische Sängerin Angel Flukes hat das Finale der RTL-Casting-Show «Das Supertalent» gewonnen. Die Fernsehzuschauer kürten die 28-Jährige per Telefonabstimmung zur Siegerin der zehnten Staffel. Mit ihrer Interpretation von Céline Dions «Think Twice» setzte sich Flukes in einer knapp vierstündigen Live-Show in Köln gegen elf weitere Finalisten durch. Bei der diesjährigen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» war die Sängerin noch in der Vorrunde ausgeschieden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen