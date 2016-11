Konflikte : Russland wirft syrischen Rebellen Einsatz von Senfgas vor

Das russische Militär will Belege gefunden haben, dass Oppositionsgruppen im Syrienkrieg Senfgas einsetzen. Bodenproben und Analyseergebnisse aus der Provinz Aleppo seien den Vertretern Syriens bei der Anti-Chemiewaffen-Organisation übergeben worden. Wahrscheinlich hätten die Rebellen den Kampfstoff selbst hergestellt. In dem fünf Jahre alten Bürgerkrieg in Syrien sind mehrfach Chemiewaffen eingesetzt worden, nachweislich auch vom syrischen Regime selbst.

