Nico Rosberg kann heute den WM-Titel in der Formel 1 gewinnen. Rosberg hat die Weltmeisterschaft sicher, wenn er den Großen Preis von Brasilien gewinnt. WM-Verfolger Lewis Hamilton könnte dann selbst als Zweiter in São Paulo seinen Mercedes-Piloten im WM-Kampf nicht mehr abfangen. Starten wird der Mercedes-Pilot in den vorletzten Grand Prix der Saison von Platz zwei. Die Pole Position sicherte sich Hamilton.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen