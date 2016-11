Leute : Robbie Williams fastet für seine Tournee

Der britische Popstar Robbie Williams hat sich für seine anstehende Tournee auf Diät gesetzt. Es gebe «nur noch Wasser gegen den Durst», sagte Williams bei der Vorstellung seiner Europatournee «Heavy Entertainment Show» heute in London. Ein wenig konnte man dem Sänger, der in der Vergangenheit immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hatte, den Erfolg seines Rezepts schon ansehen: Die Anzüge saßen schon einmal strammer. Eine Ausnahme macht Williams aber: An Weihnachten wolle er nicht auf seine Energiebilanz achten.

