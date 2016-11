Handel : Rewe und Edeka einigen sich über Filialaufteilung in Berlin

Edeka und Rewe haben sich über die Aufteilung der Filialen von Kaiser's Tengelmann in Berlin geeinigt. Das sagte ein Rewe-Sprecher in Köln. Abgeschlossen sind die Verhandlungen damit aber noch nicht. Nach wie vor offen sei der Kaufpreis. Und auch Details des Kaufvertrages müssten noch ausgehandelt werden, hieß es. Tengelmann, Edeka und Rewe hatten sich bereits vor zwei Wochen in einem von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder geleiteten Schlichtungsverfahren auf die Grundzüge eines Kompromisses geeinigt.

