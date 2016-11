Profi-Boxer Robert Stieglitz ist neuer Europameister im Halbschwergewicht. Der 35 Jahre alte ehemalige Weltmeister im Supermittelgewicht bezwang am Abend in seiner Heimatstadt Magdeburg Titelverteidiger Mehdi Amar aus Frankreich nach zwölf Runden mit einem einstimmigen Punktsieg. Für Stieglitz war dies der erste Titelkampf nach seinem Aufstieg in das Halbschwergewicht.

