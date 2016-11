Migration : Polizei räumt Protestcamp von Flüchtlingen im Hungerstreik

Nach wochenlangen Protesten von Flüchtlingen samt Hungerstreik hat die Polizei in München ein Camp in der Innenstadt aufgelöst. Die Menschen wurden aufgerufen, das Lager zu räumen. Die Flüchtlinge kamen dem nach, packten Pavillons und Isomatten zusammen. Die Sprecherin Narges Nasimi betonte, die etwa 80 Flüchtlinge seien zur Räumung gezwungen worden. Die Polizei begründete den Einsatz damit, dass sich die Lage in den vergangenen Stunden deutlich zugespitzt habe. Schon 15 Flüchtlinge, die seit Montag im Hungerstreik waren, hätten im Krankenhaus versorgt werden müssen.

