Kriminalität : Polizei nimmt Mann mit Messer an Pariser Bahnhof fest

Polizisten haben am Pariser Nordbahnhof einen Mann festgenommen, der sich ihnen mit einem Messer in der Hand genähert hatte. Es habe keine Gewalttätigkeiten und keine Verletzten gegeben, der Bahnhof sei weiter geöffnet, sagte ein Sprecher der staatlichen Bahngesellschaft SNCF der dpa. Es gebe keine Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat. Während der Festnahme seien aber einige Umstehende in Panik geraten und weggelaufen. Ein Bereich des Bahnhofs sei abgesperrt, um Gepäckstücke zu untersuchen.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 16:51 Uhr