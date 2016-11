Unfälle : Pizzabotin nach Unfall mit Streifenwagen gestorben

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Polizeiwagen ist in Hannover eine 18-jährige Pizzalieferantin auf ihrem Roller ums Leben gekommen. Die beiden Beamten in dem Auto überholten am Abend einen langsam fahrenden Linienbus und kollidierten aus bislang unbekannter Ursache mit der entgegenkommenden jungen Frau, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhren ohne Blaulicht und Sirene. Die 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und starb im Krankenhaus. Die beiden Polizisten erlitten einen Schock.

