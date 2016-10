Unfälle : Pferdekutsche kippt um - Mann stirbt bei Probefahrt im Harz

Bei einer Probefahrt mit einer Pferdekutsche ist ein Mann im Harz ums Leben gekommen. Der 49-Jährige hatte die Kontrolle über die beiden angespannten Pferde verloren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von der Kutsche geschleudert und unter dem umgekippten Gefährt begraben. Die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er hatte eines der Pferde kaufen wollen und war in den Vormittagsstunden zu einer Probefahrt aufgebrochen.

