Parteien : Peter: Grüne sollen ihren Kurs nicht verändern

Die Vorsitzende der Grünen, Simone Peter, will die Linie der Grünen als Mitte-Links-Partei beibehalten. «Wir haben uns in unserem Grundsatzprogramm klar in der linken Mitte verortet», sagte Peter der «Frankfurter Rundschau». Der Weg in die Mitte sei keine gute Strategie, um das Erstarken der politischen Rechten zu verhindern. Das erlebe man als Folge der langjährigen großen Koalition in Österreich oder dem Mitte-Kurs der Sozialisten in Frankreich. Beides führe dazu, dass der rechte Rand stärker werde.

