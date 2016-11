Musik : Pet Shop Boys beginnen Deutschland-Tour in Leipzig

Die Pet Shop Boys haben ihre «Super»-Deutschland-Tour in Leipzig begonnen. Rund 8000 Fans waren in die Arena gekommen, um das britische Pop-Duo zu sehen. Neil Tennant und Chris Lowe heimsten viel Applaus für ihre Show ein. Sie hatten Songs ihres aktuellen «Super»-Albums auf dem Programm, aber auch die alten Hits aus den 1980er und 1990er Jahren wie «West End Girls» und «Always On My mind». Die Briten haben insgesamt fünf Auftritte in Deutschland geplant.

