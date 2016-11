Terrorismus : Pariser «Bataclan» wird mit Sting-Konzert wiedereröffnet

Ein Jahr nach den Pariser Terroranschlägen wird der Konzertsaal «Bataclan» am Abend mit einem Sting-Konzert wiedereröffnet. Zu dem Auftritt des britischen Rocksängers werden auch Angehörige der Opfer des islamistisch motivierten Anschlags vom 13. November 2015 erwartet. Damals waren drei Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat bei einem Konzert der Rockband Eagles of Death Metal in den Konzertsaal eingedrungen und hatten 90 Menschen ermordet. Insgesamt wurden bei der Anschlagsserie vom 13. November 130 Menschen ermordet.

