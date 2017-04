Kirche : Orthodoxe Christen feiern in Jerusalem «Heiliges Feuer»

Orthodoxe Christen haben in der Grabeskirche in Jerusalem das «Heilige Feuer» gefeiert. Dem Glauben nach entzündete sich dabei selbstständig ein Licht in der Grabkapelle, die sich über dem Grab Jesu befindet. Der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. entzündete daran Kerzen und gab die Flammen an Gläubige außerhalb der Kapelle weiter. Die Gläubigen standen dicht gedrängt, ein Meer von Kerzen erhellte die Kirche.

erstellt am 15.Apr.2017 | 16:02 Uhr