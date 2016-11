Parteien : Özdemir: Vermögensteuer kein Zeichen für Rot-Rot-Grün

Die Grünen bewegen sich mit ihrer Forderung nach einer Vermögensteuer aus Sicht von Parteichef Cem Özdemir nicht in Richtung einer Koalition mit SPD und Linken. «Das halte ich für Quatsch», sagte er in Münster. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bleibt nach der Parteitag-Entscheidung für die Vermögensteuer kritisch. «Ich sehe nicht, dass das so ohne Weiteres möglich ist», sagte er über eine Wiedereinführung der Steuer, für die sich die Delegierten mehrheitlich ausgesprochen hatten.

