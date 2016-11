EU : Oettinger: Keine EU-Visumfreiheit für Türken vor Jahresende

Die Europäische Union erteilt dem Drängen der Türkei auf rasche Abschaffung der Visumpflicht eine klare Absage. «Wir lassen uns in dieser wichtigen Frage nicht unter Druck setzen», sagte EU-Kommissar Günther Oettinger der «Welt am Sonntag» «Ich gehe nicht davon aus, dass die Türkei noch in diesem Jahr die Visafreiheit erhalten wird.» Das visafreie Reisen für Türken in die EU ist Teil des Flüchtlingspaktes - unter Bedingungen. Diese erfüllt die Türkei aber nicht. Zum Beispiel wurde das Anti-Terror-Gesetz nicht geändert.

