International : Obama will in Berlin Werbung für TTIP machen

US-Präsident Barack Obama will sich bei seinem Deutschland-Besuch im November nochmals für ein rasches Zustandekommen des TTIP-Freihandelsabkommens der USA mit der EU einsetzen. Das sagte sein Sprecher im Weißen Haus in Washington. Die USA arbeiteten weiter an dem ambitionierten Ziel, die Gespräche über TTIP bis Jahresende zu einem für beide Seiten befriedigenden Ende zu bringen. Darüber wolle Obama mit Kanzlerin Angela Merkel und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs reden.

