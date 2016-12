Regierung : Obama forderte Putin zum Abbruch der Cyberangriffe auf

Nach Berichten über russische Cyberangriffe mit dem Ziel der Wahlbeeinflussung hat US-Präsident Barack Obama Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich aufgefordert, diese einzustellen. Er habe darüber mit Putin im September am Rande des G20-Gipfels in China gesprochen, sagte Obama in Washington vor Medien. Er habe dem russischen Präsidenten gesagt, dass es andernfalls sehr ernste Konsequenzen geben werde. Die demokratische Bewerberin Hillary Clinton sei nicht fair behandelt worden.

