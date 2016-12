Film : Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

In Hollywood werden heute die Nominierungen für die Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem die Musical-Romanze «La La Land», das Familiendrama «Manchester by the Sea» und der Independentfilm «Moonlight». Casey Affleck, Denzel Washington, Ryan Gosling, Emma Stone, Isabelle Huppert und Natalie Portman werden als sichere Kandidaten für die Schauspiel-Nominierungen gehandelt. Die Trophäen werden am 8. Januar in Beverly Hills verliehen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen