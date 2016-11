Fußball : Nationalmannschaft mit torlosem Remis im Test in Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im letzten Länderspiel des Jahres einen Sieg in Italien knapp verpasst. Ohne zahlreiche Stammspieler erreichte das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Abend nach einer ansprechenden Leistung in dem Freundschaftsspiel aber immerhin ein torloses Remis. Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg feierte beim Match im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand als 86. Neuling in der Ära Löw sein Debüt im DFB-Trikot. Vor viereinhalb Monaten hatte sich die deutsche Mannschaft im EM-Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Italien durchgesetzt.

