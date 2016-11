Rente : Nahles warnt vor unhaltbaren Renten-Versprechen im Wahlkampf

Bundessozialministerin Andrea Nahles hat die Parteien im kommenden Bundestagswahlkampf vor einem Überbietungswettbewerb zum Rentenniveau gewarnt. Jedes Prozent mehr Rentenniveau koste sechs Milliarden Euro zusätzlich im Jahr, sagte die SPD-Politikerin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» Nahles will im Rentensystem eine doppelte Haltelinie einziehen: Das Rentenniveau soll demnach längerfristig nicht zu stark sinken - die Rentenbeiträge sollen nicht zu stark steigen. In der Union gibt es Forderungen, dies an eine steigende Lebensarbeitszeit zu koppeln.

