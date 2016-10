Verkehr : Nach Überholmanöver: 18-Jähriger tot, fünf Insassen in Lebensgefahr

Bei einem missglückten Überholmanöver im niedersächsischen Butjadingen ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Jugendliche und ein älteres Ehepaar waren zuerst noch in Lebensgefahr. Der 18-Jährige saß im Wagen einer Gleichaltrigen. Die junge Fahrerin übersah beim Überholen den entgegenkommenden Wagen des Ehepaars. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrerin und die Beifahrerin im anderen Wagen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die drei jungen Mädchen sowie das Ehepaar wurden in Kliniken gebracht. Der 18-Jährige starb noch am Unfallort.

