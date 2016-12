Parteien : Nach Dämpfer für Merkel: CDU diskutiert über schärferes Asylrecht

Die CDU will zum Ende ihres Parteitags in Essen einen schärferen Asylkurs beschließen. Das sieht der Leitantrag vor, den Generalsekretär Peter Tauber einbringen will. Daneben legt sich die CDU unter anderem darauf fest, keine Steuern zu erhöhen. Mit dem Leitantrag will sich die Partei auf die Bundestagswahl 2017 einstimmen und Positionen für das Wahlprogramm abstecken. Zum Auftakt des Parteitages hatte Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer neunten Wahl zur Vorsitzenden einen Dämpfer erhalten. Mit 89,5 Prozent bekam sie ihr schlechtestes Ergebnis während ihrer Kanzlerschaft.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen