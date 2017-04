Fußball : Nach Bus-Anschlag: BVB-Profis trotzen dem Terror

Trotz einer couragierten Leistung stehen die Fußballprofis von Borussia Dortmund in der Champions League vor dem Viertelfinal-Aus. Gut 24 Stunden nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus unterlag das Team unter extremem psychischen Druck dem französischen Tabellenführer AS Monaco mit 2:3. Trainer Thomas Tuchel will seiner Mannschaft erlauben, sich Zeit zu nehmen, sich auch den Konflikt zu erlauben, ob es nach dem Akt des Terrors aktuell Sinn macht, Fußball zu spielen. Auch Bayern München hat sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid verloren mit 1:2.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 06:22 Uhr