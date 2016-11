Kriminalität : Mitten am Tag: Unbekannte räumen Geldtransporter aus

Gelegenheit macht Diebe: Zwei Unbekannte haben in der Dortmunder Innenstadt in einem unbeobachteten Moment einen offen stehenden Geldtransporter ausgeräumt und einen sechsstelligen Betrag erbeutet. Die beiden Bediensteten hatten das gepanzerte Fahrzeug abgestellt, um einen Geldautomaten zu befüllen, wie die Polizei mitteilte. Währenddessen näherten sich zwei Männer, stiegen in den Transporter und füllten zwei Taschen mit Geld. Sie flüchteten zu Fuß mit ihrer Beute.

