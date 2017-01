Leute : Michelle Obamas tränenreicher Abschied als First Lady

Michelle Obama hat sich mit großen Emotionen und vielen Tränen offiziell aus ihrer Rolle als First Lady der USA verabschiedet. «Eure First Lady zu sein, war die größte Ehre meines Lebens», sagte die 52-Jährige mit tränenerstickter Stimme. «Ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht.» Am Abend will das Ehepaar Obama mit einer privaten Party im Weißen Haus Abschied feiern. Die Gästeliste blieb vertraulich, es sollten aber zahlreiche Prominente geladen sein.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen