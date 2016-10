Wahlen : Michelle Obama ruft Demokraten zur Stimmabgabe auf

Zwölf Tage vor der Präsidentenwahl hat First Lady Michelle Obama die Wähler der Demokraten eindringlich zur Stimmabgabe aufgerufen. «Ihr geht raus und wählt! Jetzt, sofort!», rief sie vor Tausenden Zuhörern bei einer Kundgebung in Salem. Dort trat sie erstmals gemeinsam mit Hillary Clinton auf, der Kandidatin der Demokraten. Die 52-jährige Präsidentengattin hat sich in den vergangenen Wochen zur Geheimwaffe des Clinton-Lagers im Wahlkampf gegen Donald Trump, den Kandidaten der Republikaner, entwickelt. In mehreren Reden erhielt sie auch Respekt vom gegnerischen Lager.

