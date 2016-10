Leute : Michael Phelps laut Medien seit Monaten heimlich verheiratet

Rekord-Olympiasieger Michael Phelps ist womöglich seit Monaten verheiratet - hat es aber niemandem verraten. Wie mehrere US-Medien gleichlautend berichteten, hat der frühere Schwimmstar schon im Sommer seine Freundin Nicole Johnson geheiratet. Die Zeremonie fand dem Dokument zufolge am 13. Juni in Paradise Valley im US-Bundesstaat Arizona statt. Während der Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im August hatte der 31-Jährige dem US-Magazin «People» gesagt, er könne es kaum erwarten, zu heiraten.

